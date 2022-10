Nuova scossa di terremoto nell’area dei Campi Flegrei. I sensori dell’Osservatorio Vesuviano hanno registrato una nuova scossa di terremoto poco dopo la mezzanotte di oggi, sabato 29 ottobre, alle 00.52.

Trema la terra a Pozzuoli, nuova scossa di terremoto

La scossa, di magnitudo 1.8 (+/-0.3) scala Richter, con epicentro il golfo di Pozzuoli e profondità 4,1 km, è stata nettata avvertita dagli abitanti della zona.

Secondo quanto riscontrato dai molti residenti che l’hanno segnalata sui social network la scossa è stata avvertita a Bacoli, ad Arco Felice, nella zona della Solfatara (via Pisciarelli); a Pozzuoli in via Napoli e in zona Anfiteatro ma anche nell’area ex Olivetti.

Anche ieri analoga scossa intorno alle 5.17 del mattino, ma più alta 2.1 di magnitudo pari a 1.3 gradi della scala Ritcher, con epicentro compreso tra via Celle e via Cigliano.