Attimi di terrore questa mattina nelle Marche a causa del terremoto verificatosi oggi, giovedì 8 dicembre.

Una scossa di magnitudo 4.0 è stata registrata alle 8.08 del mattino con epicentro al largo della costa Pesarese a una profondità di 10 km. A darne notizia è l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV), che segnala in precedenza altre scosse di lieve entità – la più forte delle quali di magnitudo 3.7 – alle 6.30, alle 6.32, alle 6.32, alle 6.39 e alle 6.42 del mattino di oggi.

Terremoto nelle Marche

Sarebbero una decina le scosse registrate a partire dalle 4 del mattino, tutte con epicentro la costa marchigiana nel Pesarese. Momenti di paura per la popolazione ma fino ad ora non vengono segnalati problemi o feriti.

Ad avvertirla sarebbero stati principalmente gli abitanti di Ancona, non la popolazione di Pesaro ed Urbino. Ai vigili del fuoco non sarebbero ancora arrivate richieste di intervento. Un risveglio amaro dunque in questo giorno di festa per gli abitanti delle Marche.