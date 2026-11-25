Si sarebbe offerto di darle un passaggio a casa in auto come pretesto, poi avrebbe cambiato direzione, recandosi in un luogo isolato. Lì, avrebbe bloccato le portiere e molestato sessualmente una minore di 16 anni. È successo a Bacoli, dove un 46enne è finito agli arresti domiciliari con l’accusa di violenza sessuale aggravata. La vicenda risale allo scorso 3 agosto.

Bacoli, 46enne arrestato con l’accusa di violenza sessuale verso una minorenne

L’avvicinamento dell’uomo alla giovane sarebbe avvenuto tramite il lavoro. La 16enne, infatti, avrebbe svolto alcuni giorni di prova come animatrice presso il bar gestito dal 46enne, che fin da subito avrebbe rivolto alla minore complimenti ripetuti e inviti a collaborare con lui dietro la cassa. Con il passare dei giorni, sarebbe arrivato a proporle sempre più spesso di accompagnarla a casa alla fine del turno.

Una sera, proprio quella di inizio agosto, accade quanto denunciato dalla giovane. In auto con l’uomo, resasi conto della deviazione dal percorso verso casa, gli avrebbe fatto notare di aver sbagliato strada. Noncurante, il 46enne si sarebbe poi fermato in un vialetto, abusando della vittima, che ha reagito e urlato.

Per il presunto molestatore il gip ha disposto i domiciliari

Dopo l’aggressione subita, la ragazza ha trovato il coraggio di rivolgersi subito ai genitori, cui ha confidato il tragico episodio vissuto. Successivamente, trasportata al Pronto Soccorso, nel nosocomio è stata sottoposta ad accertamenti medici che hanno offerto i primi riscontri alle sue parole. Referto alla mano, la 16enne si è recata poi dai Carabinieri per denunciare l’accaduto accompagnata dalla mamma e dal padre.

A quel punto sono scattate le indagini dei militari, che hanno raccolto diverse testimonianze ed elementi emersi non solo dal racconto della giovane, ma anche dalle comunicazioni tra lei e il 46enne. Al termine delle indagini, il gip di Napoli ha deciso per gli arresti domiciliari, ritenendo la condotta dell’uomo particolarmente grave.