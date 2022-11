La terra trema nelle Marche. Una scossa di terremoto è stata registrata, nella serata di oggi, mercoledì 2 novembre, alle 19.31 in provincia di Ascoli Piceno.

Terremoto nel Marche

Secondo le stime Ingv, la magnitudo del sisma si attesta intorno ai 3.0 gradi. Il terremoto è stato localizzato a 2 km da Roccafluvione (Ascoli Piceno) a una profondità di 21 km.

Sono centinaia le segnalazioni che in questi minuti si susseguono sui social network. Al momento, per fortuna, non sono stati segnalati danni a persone o cose. Dopo il sisma decine di persone si sono riversate in strada.

Lo sciame

La scossa più forte era stata preceduta, nel pomeriggio, da altre più lievi ma con lo stesso epicentro, nei pressi di Roccafluvione. La terra è tremata alle 16.58 (Magnitudo 1.7), 18.10 (1.7), 18.23 (1.7), 18.39 (1.5), 18.55 (1.3) e 19.20 (1.7).