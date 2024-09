Resta ai domiciliari l’avvocato giuglianese Francesco Smarrazzo, coinvolto nella vicenda che riguarderebbe presunte tangenti per la proroga della concessione del centro Anthares. Questa mattina, il gip del tribunale di Napoli Nord ha convalidato il decreto di fermo nei confronti del professionista.

Giugliano, tangente per concessione del centro Antares: l’avvocato resta ai domiciliari

Secondo le accuse riportate questa mattina in un articolo del Mattino, il consigliere comunale Paolo Liccardo e un dirigente del Comune di Giugliano avrebbero incontrato l’imprenditore che gestisce l’Anthares in un bar, chiedendogli 15mila euro per facilitare la proroga.

La somma è stata poi ritrovata nello studio di Smarrazzo che avrebbe svolto il ruolo di mediatore, dato il suo legame di parentela con Liccardo e la sua precedente collaborazione con i titolari del centro sportivo.