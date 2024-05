Nel cuore della notte, i Campi Flegrei hanno tremato di nuovo. Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 ha scosso la terra, svegliando la popolazione di Pozzuoli e dei comuni circostanti, alle 03.30.

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa sveglia nella notte popolazione

L’epicentro, rilevato dall’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, è a tre chilometri di profondità, nel mare, due chilometri a sud di Pozzuoli, di fronte al lago di Lucrino e a via Miliscola, nelle acque che celano il parco archeologico sommerso di Baia.

Momenti di paura per la popolazione. Molte persone si sono svegliate di soprassalto, alcune sono scese in strada: il sisma si è fatto particolarmente sentire a Monteruscello, Arco Felice, Cuma, Licola e Quarto. Il Comune di Pozzuoli ha prontamente attivato la centrale operativa della protezione civile e della polizia municipale per raccogliere segnalazioni di danni o disagi. Appena tre giorni fa, sempre a causa del bradisismo, i Campi Flegrei sono stati scossi da due terremoti di magnitudo 3.6 e 3.7.