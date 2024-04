Terremoto ai Campi Flegrei: scossa avvertita a Napoli nel pomeriggio

Doppia scossa di terremoto nel pomeriggio di oggi ,sabato 20 aprile, ai Campi Flegrei. La più forte è stata quella di 2.0 di magnitudo che si è registrata alle 17.04., nei pressi della Solfatara di Pozzuoli.

Terremoto ai Campi Flegrei: scossa avvertita a Napoli

La scossa si è avvertita anche nella zona occidentale di Napoli. Al momento non si segnalano danni a persone o cose. Sciame sismico in corso, dunque: prima della scossa delle 17.04, che i rilevatori dell’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia classificano come 2.0 di magnitudo, la più forte aveva raggiunto 1.6 e si era registrata alle 16.27, circa mezz’ora prima.