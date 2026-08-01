Terremoto ai Campi Flegrei, salgono a 250 gli sfollati: 21 feriti, tre strade chiuse e nove edifici inagibili

Continua il lavoro di verifica dopo la violenta scossa di terremoto di magnitudo 4.7 che ieri ha colpito l’area dei Campi Flegrei. Il bilancio è in continuo aggiornamento: sono già 250 gli sfollati, ma il numero è destinato ad aumentare con il proseguire dei sopralluoghi tecnici. Al momento sono nove i fabbricati dichiarati inagibili, mentre i feriti sono complessivamente 21: venti sono stati soccorsi all’ospedale Santa Maria delle Grazie di Pozzuoli e uno è stato trasportato al presidio ospedaliero di Giugliano.

A Pozzuoli sono state dichiarate inagibili tre strade. Si tratta di via Ciliano, via Fasano e via Sacchini, quest’ultima chiusa a causa del pericolo di crollo del campanile. Intanto lo sciame sismico non si è arrestato. “Lo sciame è durato per tutta la notte, ci sono stati più di 160 eventi”, ha dichiarato la direttrice dell’Osservatorio Vesuviano, Lucia Pappalardo, ai microfoni de Il Mattino, facendo il punto sull’evoluzione della sequenza sismica che continua a interessare l’area flegrea.

Prosegue senza sosta anche l’attività dei vigili del fuoco. In una nota il Comando provinciale di Napoli spiega che “a seguito della scossa di magnitudo 4.7 registrata ieri sera nell’area dei Campi Flegrei, proseguono le verifiche tecniche su edifici e interventi dei vigili del fuoco. Il dispositivo di soccorso è stato potenziato con il trattenimento del personale smontante, l’invio di una Unità di Comando Locale (UCL) a Pozzuoli e di cinque squadre per i controlli sul territorio. La direzione regionale Campania ha inoltre disposto l’impiego di quattro moduli operativi per la ricognizione speditiva su edifici e strutture, oltre a quattro squadre aggiuntive giunte in rinforzo dai vicini comandi. A seguito delle prime verifiche è stato disposto, in via precauzionale, l’allontanamento di alcuni nuclei familiari dalle proprie abitazioni nell’area dei Campi Flegrei. A Pozzuoli, in via Fasano, è stato evacuato dalla propria abitazione un anziano bisognoso di cure. Una volta portato a piano strada con l’autoscala, l’uomo è stato affidato ai sanitari per il trasporto in ospedale”.

Anche il Comune di Pozzuoli ha disposto ulteriori misure di sicurezza. In particolare, via Fasano è stata temporaneamente chiusa al traffico a partire dalla rotonda all’uscita del tunnel in direzione Pozzuoli per consentire le verifiche tecniche e gli interventi necessari dopo le criticità riscontrate nell’area. L’amministrazione invita gli automobilisti a utilizzare percorsi alternativi e a seguire le indicazioni del personale impegnato sul posto, mentre proseguono i controlli sugli edifici e sulle infrastrutture.