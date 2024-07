Quattro scosse in sequenza hanno fatto tremare di nuovo i Campi Flegrei. La più intensa, alle 13 e 46, di magnitudo 4.0, con epicentro a Bacoli e una profondità di quattro chilometri. Sarebbe l’evento responsabile del crollo di un costone di roccia a Marina Grande.

Terremoto ai Campi Flegrei di magnitudo 4.0, crolla costone di roccia a Bacoli

Torna la paura nell’area flegrea dopo alcuni giorni di tregua. Erano quasi le 14 quasi un sisma di magnitudo 4, accompagnato da un boato, ha messo in agitazione i residenti di Bacoli, Pozzuoli, Monte di Procida e dei comuni occidentali di Napoli come Bagnoli e Fuorigrotta. In molti si sono riversati in strada.

L’evento è stato anticipato da un altro terremoto di magnitudo 1.0, alle 13 e 44, e seguito da altre due scosse di magnitudo 1.7, alle 13 e 56, e di magnitudo 1.0, alle 14 e 21. Questi ultimi due con epicentro a Pozzuoli. Per fortuna non si registrano feriti o danni gravi.

Crolla costone

Contemporaneamente alla scossa più intensa, ha ceduto una parte del costone di Marina Grande a Bacoli. Anche in questo caso non si segnalano feriti. Tuttavia, in via precauzionale, è stato disposto l’immediato sgombero della spiaggia sottostante. Nello specchio di mare antistante, fa sapere il sindaco, Josi della Ragione, era già in vigore un’ordinanza di divieto di navigazione.