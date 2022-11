Scossa di terremoto a Scalea nella serata di ieri. Trema la terra anche in Campania e in Basilicata. Centinaia di residenti riversati in strada.

Scossa di terremoto a Scalea, paura anche in Campania

Erano le 22 e 42 quando la terra ha tremato lungo la costa calabrese. Il sisma, localizzato a una profondità di 286 chilometri, ha avuto una magnitudo di 5.1 ed è stato avvertito anche a decine di chilometri di distanza, in particolare in provincia di Matera e in Cilento. I primi a darne conferma sui social, prima dell’INGV, è stata la Protezione Civile con un post che ha tranquillizzato la popolazione: «Non sono stati segnalati al momento danni alla Sala Operativa regionale che continua a monitorare la situazione in contatto con i sindaci dei comuni più vicini alla zona epicentrale».

Tam tam sui social

Nel frattempo si sono moltiplicate le segnalazioni sui social. Il terremoto è stato avvertito in una vasta area, dalla piana di Gioia Tauro e da Reggio Calabria fino a Brindisi e Messina. In molti parlano anche di un «boato», che ha preceduto il sisma. Al momento non si segnalano danni. La scossa è stata seguita da altri eventi tellurici di assestamento, tra cui un sisma di magnitudo 1.6 registrato all’1 e 53 di questa notte.