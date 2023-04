Trema la terra nel Sud Italia. Una scossa di terremoto di magnitudo 4.4 della scala Richter è stata registrata oggi, 20 aprile, poco dopo le 14, in Sicilia, con epicentro lungo la Costa Catanese e ad una profondità di 17 km.

Terremoto a Catania, scossa di magnitudo compresa tra 4.4 e 4.9

Secondo le prime stime dell‘Ingv, l’evento tellurico è stato avvertito distintamente a Catania, in tutta la provincia etnea e anche nel Siracusano e nel Ragusano.

Tanto spavento tra la popolazione, in molti sono scesi in strada dopo la scossa. A Catania alcuni centri commerciali sono stati evacuati per precauzione. Dalle prime informazioni giunte, si sarebbe verificato il crollo di una palazzina ad Acireale. Non si sa al momento se ci sono feriti e se altri edifici abbiano riporto danni strutturali. Sul posto sono presenti le forze dell’ordine e la protezione civile.

Seguiranno aggiornamenti