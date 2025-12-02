Vertice sulla Terra dei Fuochi con rappresentanti del governo questa mattina all’episcopio di Aversa, dove si sono riuniti il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio Alfredo Mantovano e il viceministro all’Ambiente Vannia Gava insieme ai vescovi dei territori di Napoli e Caserta, ai prefetti delle due province, al capo della Protezione Civile Fabio Ciciliano, al commissario Vadalà, ai vertici delle forze dell’ordine e a numerose autorità istituzionali.

Terra dei fuochi, incontro ad Aversa con sottosegretario Mantovano: “Avanti con le bonifiche”

L’incontro è stato convocato per fare il punto sugli interventi avviati in attuazione della sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo, e per definire le prossime azioni volte a contrastare con maggiore efficacia i roghi e l’inquinamento ambientale che affliggono la Terra dei Fuochi.