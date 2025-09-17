“Con l’emendamento al Dl Terra dei Fuochi della Lega, si conferma l’impegno costante per la Terra dei Fuochi e per il nostro territorio, con una particolare attenzione ai giovani. Lo stanziamento 5 milioni di euro per il 2025, destinati a rafforzare da subito screening, percorsi oncologici e sorveglianza epidemiologica nelle province di Napoli e Caserta, si affianca alle attività di bonifica. Si amplia così l’azione per garantire maggiore tutela al nostro territorio: dalla salute dei cittadini al recupero delle aree contaminate”. Lo dichiara in una nota Massimo Grimaldi (Lega), consigliere regionale della Campania, in riferimento all’emendamento presentato dalla Lega sulla prevenzione sanitaria per fasce giovani, ora in discussione al Senato.

Terra dei Fuochi, Grimaldi (Lega): “Emendamento conferma impegno costante su salute e territori”

“Cittadini, imprese e tutela della salute sono al centro dell’azione politica e del lavoro di squadra che la Lega sta portando avanti da tempo in Campania. Ed oggi, in occasione del tavolo convocato in Prefettura a Caserta con i ministri Piantedosi, Gava e Mantovano, è fondamentale ribadire l’urgenza di intensificare investimenti e misure strutturali per proteggere il territorio e tutelare i cittadini e le imprese”, conclude Grimaldi.