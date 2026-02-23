Terra dei Fuochi, 6 sequestri e 7 denunce tra Arzano e Melito: controlli su 17 aziende

Sei sequestri, sette persone denunciate e tredici sanzioni amministrative per circa 30mila euro di multe. È questo il bilancio dell’operazione straordinaria condotta dalla Polizia Metropolitana di Napoli tra Arzano e Melito nell’ambito dei controlli contro i reati ambientali nella Terra dei Fuochi.

Prosegue dunque l’azione di contrasto all’illegalità ambientale, in attuazione degli indirizzi operativi impartiti a seguito della sentenza della Corte Europea dei Diritti dell’Uomo. L’attività è stata coordinata dal Comandante Lucia Rea e disposta nell’ambito del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, presieduto dal Prefetto di Napoli Michele di Bari.

Operazione disposta dal Comitato per l’ordine e la sicurezza pubblica

L’intervento è stato pianificato con l’obiettivo di rafforzare i controlli in un’area da anni al centro dell’emergenza rifiuti e dei fenomeni di inquinamento. Le attività sono state svolte dai funzionari e dagli agenti della Sezione Ambiente, insieme agli operatori dei presidi territoriali di Nola e Pompei e della Sezione Stradale, in collaborazione con l’Esercito Italiano – Raggruppamento “Strade Sicure”.

Controlli su aziende tra Arzano e Melito

Nel corso dell’operazione sono stati effettuati 17 controlli su diverse tipologie di aziende, tra cui officine meccaniche, autolavaggi, attività di lavorazione di ferro e alluminio, carrozzerie e centri di raccolta di rottami ferrosi. Complessivamente sono state controllate 40 persone.