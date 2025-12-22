Tentato furto in abitazione finisce in sparatoria: due feriti a Bacoli. Arresto anche a Quarto

Momenti di paura nella serata di ieri a Bacoli, dove un tentativo di furto in un’abitazione si è trasformato in una violenta sparatoria. I carabinieri della locale stazione, insieme ai militari della sezione operativa della compagnia di Pozzuoli, sono intervenuti in via Gabriele D’Annunzio, al civico 54.

Tentano furto in un’abitazione, esplode una sparatoria: due feriti a Bacoli. Arresto anche a Quarto

Secondo una prima ricostruzione, un uomo di 54 anni e uno di 52 avrebbero udito rumori sospetti, simili a quelli di una flex, provenire da un appartamento di proprietà del figlio del 54enne, in quel momento assente. Avvicinandosi, i due avrebbero sorpreso almeno quattro individui che si stavano allontanando dopo essersi introdotti nell’abitazione.

Ne sarebbe nata una colluttazione, degenerata in pochi istanti: i malviventi avrebbero esploso diversi colpi d’arma da fuoco all’indirizzo dei due uomini. Durante la fuga, uno dei ladri avrebbe anche lanciato la pistola, colpendo al volto il 54enne, prima di dileguarsi. Dai primi accertamenti, sembra che i ladri siano riusciti a portare via del denaro custodito all’interno di una cassaforte. I responsabili si sarebbero allontanati a bordo di un’auto scura di grossa cilindrata.

Le indagini

Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Napoli per i rilievi scientifici. I militari hanno rinvenuto e sequestrato una pistola e sette bossoli calibro 7,65. L’arma sarà sottoposta ad accertamenti balistici urgenti per verificare l’eventuale presenza di impronte e il possibile utilizzo in altri episodi criminali.

I due feriti sono stati trasferiti all’ospedale di Pozzuoli: le loro condizioni non destano preoccupazione e non sarebbero in pericolo di vita. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione l’intera dinamica dei fatti e risalire ai responsabili.

Arresto a Quarto

Nelle stesse ore, a Quarto, i carabinieri della locale Tenenza hanno arrestato un 50enne di nazionalità georgiana, irregolare sul territorio nazionale. L’uomo era stato sorpreso durante la notte precedente in via Cimarosa mentre tentava di introdursi in un appartamento. Scoperto da alcuni residenti, nel tentativo di fuggire sarebbe caduto dalle scale, riportando ferite che hanno reso necessario il trasferimento in ospedale. Dopo le cure e una prognosi di dieci giorni, i militari – anche grazie al supporto dei carabinieri di Monte di Procida – hanno ricostruito l’accaduto e proceduto all’arresto. L’uomo è stato trasferito in carcere e dovrà rispondere di tentato furto aggravato e immigrazione clandestina.