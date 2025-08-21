Ancora un raid lungo la Domiziana, nel territorio di Castel Volturno. Nella mattinata di martedì, un uomo ha tentato di rubare un’auto parcheggiata nei pressi di un negozio di mangimi.

Tentato furto d’auto a Castel Volturno, ladro in fuga sulla Domiziana

Il malvivente ha provato a forzare il veicolo per portarlo via ma, per ragioni ancora non chiare, non è riuscito a portare a termine il furto. Dopo alcuni minuti si è dato alla fuga, facendo perdere le proprie tracce.

L’episodio alimenta ulteriore preoccupazione tra i residenti e i commercianti della zona, già da tempo bersaglio di episodi simili. Nel casertano, infatti, si moltiplicano i casi di furti e tentativi di rapina. Le forze dell’ordine sono al lavoro per ricostruire l’accaduto e identificare il responsabile.