Fin da subito ha capito che c’era sotto qualcosa di losco in quella richiesta, fattagli al telefono, da una persona che si era spacciata per suo nipote. Un presentimento, quello avuto da un uomo anziano, che si è rivelato giusta intuizione perché dall’altra parte della cornetta c’era un truffatore, scoperto e poi denunciato insieme ad un complice.

Tentato di truffare un anziano nel Napoletano, ma lui non ci casca: 20enni nei guai

I fatti ieri mattina, a Ischia. La vittima era in casa quando ha ricevuto una chiamata: l’emittente era un giovane che, fingendo di essere il nipote, gli aveva annunciato che, a breve, un corriere gli avrebbe consegnato un pacco da pagare.

L’anziano, avendo il sentore che si potesse trattare di una truffa, ha contattato le forze dell’ordine e il nipote – stavolta quello vero – che si è recato subito a casa del nonno. All’esterno dell’abitazione, però, il giovane parente ha sorpreso un ragazzo che, forse resosi conto di essere stato scoperto, si è allontanato velocemente.

Sul posto sono poi giunti i poliziotti del Commissariato di Ischia che, grazie alle descrizioni fornite, hanno rintracciato il truffatore in via Baldassarre Cossa, bloccandolo. Si tratta di un 20enne di Casalnuovo che è stato denunciato per tentata truffa in concorso e resistenza a Pubblico Ufficiale. Gli operatori, inoltre, poco dopo, sono riusciti a individuare in via De Luca anche il suo complice, un 19enne napoletano; anche per lui è scatta la denuncia per tentata truffa in concorso.