Da diversi mesi l’Asse Mediano è diventato terra di nessuno. Rapinatori in scooter che, approfittando dei numerosi e consistenti rallentamenti provocati dal traffico, si avvicinano alle auto incolonnate e sotto la minaccia di un’arma si fanno consegnare dai malcapitati di turno soldi e oggetti di valore per poi dileguarsi nel nulla.

Tentano rapina ad automobilsta su Asse Mediano, chiama la Polizia e gli viene sequestrata l’auto

Anche nella giornata di oggi è accaduto un episodio simile. Come racconta Giuseppe Alviti, che guida l’Associazione guardie particolari giurate: verso le ore 13 un automobilista mentre viaggiava sull’Asse Mediano ha notato strane manovre da parte di due persone in sella ad uno scooter che sembravano sempre più minacciose. Quando il guidatore ha notato che uno dei due in mano stringeva una pistola, con il cellulare ha chiesto aiuto alla Polizia, subito giunta in suo soccorso.