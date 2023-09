Armato di pistola stava tentando di rapinare un extracomunitario ma due poliziotti lo hanno sorpreso e, senza alcuna esitazione, sono intervenuti per fermarlo. Ne è scaturito un inseguimento, durante il quale gli agenti hanno esploso due colpi di pistola in alto per intimorirlo. È accaduto a Napoli, lo scorso 31 agosto.

Tenta rapina a Napoli e scappa all’arrivo dei poliziotti: inseguimento con spari

In manette è finito un 45enne: deve rispondere di tentata rapina, ricettazione e resistenza a pubblico ufficiale. Sabato scorso, è stato convalidato dal giudice per le indagini preliminari il decreto di fermo nei suoi confronti.

Ritornando alla vicenda, l’uomo era a bordo di uno scooter “Aprilia Sportcity” – poi risultato rubato – mentre transitava in via Taddeo da Sessa, zona Centro direzionale, quando notò un extracomunitario nei paraggi. Sotto la minaccia di una pistola, tentò di rapinarlo ma il colpo fu sventato dalla Polizia che si lanciò all’inseguimento del criminale.

Durante la fuga, il malvivente puntò l’arma contro di loro e, per tutta risposta, uno degli agenti esplose due colpi verso l’alto, a scopo intimidatorio. L’inseguimento proseguì fino a Casoria, frazione di Cittadella, dove il rapinatore riuscì a far perdere le proprie tracce.

Lo scooter fu recuperato in zona. Successivamente i poliziotti riuscirono a individuare l’appartamento del fuggivo: l’uomo era in casa e pertanto fu arrestato.

Condotto in questura per gli adempimenti di rito, il 45enne era stato dichiarato stato di fermo e, su disposizione della procura, trasferito nella casa circondariale di Poggioreale. Sabato scorso la convalida del fermo.