Tenta di scipparle la borsa in strada ma non sa che dall’altra parte c’è un maresciallo dei carabinieri. E’ quanto accaduto nella tarda mattinata di ieri sul lungomare di Livorno. A documentarlo un filmato diventato ben presto virale sui social.

La dinamica dell’accaduto è poco chiara. Dalle prime ricostruzioni si tratterebbe di un tentativo di scippo ai danni di una donna che passeggia in strada. Il filmato riprende la scena già quando è scoppiata la colluttazione tra la vittima e il malvivente. L’uomo viene bersagliato da calci e pugni; scaraventa la donna contro il cofano di un’auto parcheggiata. La giovane però non si lascia sorprendere, si divincola e continua a colpire lo scippatore fino a che questo non lascia la borsa a terra.

Alla fine ad avere la peggio è proprio i ladro, che si dà alla fuga lasciando il bottino a terra. Nello scappare rimedia anche un calcio nel fondoschiena. La vittima, secondo quanto si apprende, è un maresciallo degli incursori del Col Moschin. Da qui si comprende la prontezza della reazione. Ha suscitato scalpore anche il comportamento dei passanti, compreso l’autore del filmato. Anziché venire in soccorso alla donna, sia lui che un uomo in scooter preferiscono assistere passivi al tentativo di scippo senza badare alle possibili conseguenze.