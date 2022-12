È in corso una protesta al centro commerciale “Le Porte di Napoli”, ad Afragola, in provincia di Napoli. Un gruppo nutrito di lavoratori e lavoratrici ha occupato il parcheggio per protestare contro la decisione di chiudere l’Ipercoop e per chiedere maggiori garanzie sul futuro.

Tensioni all’Ipercoop di Afragola, protesta in corso: lavoratori sul tetto

Sul posto sono intervenuti anche i Carabinieri e i Vigili del Fuoco, oltre che il sindacato UILTUCS che da tempo sta seguendo la vicenda. Almeno un centinaio gli ex dipendenti dell’ipermercato che hanno inscenato nel tardo pomeriggio un sit-in davanti all’ingresso dell’ipermercato. Tre di loro sono perfino saliti sul tetto. Da tre mesi, infatti, sono senza stipendio, dopo che Ipercoop ha chiuso i battenti lo scorso 3 ottobre.

In quella occasione i lavoratori avevano bloccato il centro commerciale per opporsi alla chiusura del supermercato. Poi, lo scorso 25 novembre, avevano organizzato un’altra protesta affinché le loro rimostranze venissero ascoltate. Ai dipendenti – la maggior parte donne – era stato promesso soluzioni entro 15 giorni. Soluzioni che finora, secondo i lavoratori e le lavoratrici, non sono state ancora individuate.