GIUGLIANO. Momenti di tensione questa sera a Giugliano. Alcuni residenti di Licola hanno inscenato una protesta contro il presunto arrivo di migranti in zona.

Tensione a Licola

La voce dell’arrivo di extracomunitari nella frazione di Giugliano circolava da un po’ ma questa sera è giunta forte e così i residenti hanno deciso di scendere in strada, bloccare il traffico e protestare in via Licola mare.

I migranti non sono giunti a Licola ma secondo alcuni abitanti del posto sarebbero in arrivo dopo i recenti sbarchi e sarebbero stati allocati in uno degli hotel della zona come già accaduto in passato.

Sul posto sono giunti agenti del commissariato di polizia di Giugliano Villaricca, guidati dal primo dirigente Alfredo Carosella, che hanno provato a placare gli animi e portare alla calma la situazione ma i residenti si dicono “preoccupati ed esasperati per la situazione di degrado in cui già vivono lì a Licola”. A manifestare sono circa 60 persone.