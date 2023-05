Il maltempo sta provocando danni e morti da nord a sud. Oltre all’Emilia, la regione più colpita da pioggia e temporali, anche la Calabria sta facendo i conti con il ciclone arrivato dalla Tunisia. La Protezione Civile regionale ha emanato un avviso di allerta arancione per rischio temporali, idraulico e idrogeologico su alcuni settori.

Temporali e raffiche di vento in Calabria, albero cade e uccide un uomo

Tra le situazioni più difficili, si registra giù un morto a Reggio Calabria: si tratta di un uomo che è stato travolto da un albero crollato per il forte vento. L’incidente è avvenuto nel pomeriggio di oggi in via San Giuseppe, nel quartiere Gebbione, nella zona sud della città, mentre la vittima stava passeggiando col cane.

Si tratta di Giovanni Pellicanò, di 57 anni, avvocato penalista conosciuto in città. L’uomo risiedeva nelle vicinanze del luogo dove è avvenuta la tragedia, una piccola pineta posta in via San Giuseppe, tra viale Calabria e viale Aldo Moro. La Procura della Repubblica è stata informata dell’accaduto ed attende i primi rilievi per valutare come procedere.

Allerta meteo in Campania

Intanto anche in Campania è ancora attivo l’avviso di allerta meteo di colore giallo fino alle 21 di questa sera. Meno danni ma comunque molti disagi sono stati registrati in diverse città.