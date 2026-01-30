L’area a Nord di Napoli e l’intera Campania si preparano a celebrare le proprie eccellenze. Torna l’undicesima edizione dei TeleClubItalia Awards, il prestigioso Premio “La Mela d’Oro” 2026. L’evento, che avrà luogo il 5 febbraio alle ore 20:00 presso il Teatro Cimarosa di Aversa, coincide con l’anniversario della nascita di Natale Russo, indimenticato fondatore dell’emittente a cui la serata è dedicata.

TeleClubItalia Awards 2026: torna il Premio “La Mela d’Oro” nel segno dell’eccellenza e della memoria

Cinque le categorie in gara: Personaggio dell’anno (con la direttrice Giulia Russo, il sindaco Josi Della Ragione e Arturo Scotto), Mondo del Lavoro (Galiano, Gruppo Topo, Missere Ingegneria), Social (Ra Naples, Massimo Pelliccia, Napoli Centrale), Cultura (Allert Comedy, Premio Bianca D’Aponte, Valeria Gaudieri) e Sociale (il piccolo Alessio, Comitato Madonna della Rotonda, Libreria Il Dono).

Il regolamento prevede un sistema di voto misto: le preferenze espresse dai lettori online entro le ore 12:00 del 4 febbraio faranno media con il giudizio della giuria tecnica composta dalla redazione e dai sindaci del territorio. Ai vincitori andrà la Mela d’Oro, seguiti dai riconoscimenti d’Argento e di Bronzo.

Già annunciati i prestigiosi Premi Speciali: alla carriera per l’artista Gerardo Di Fiore e alla memoria per due giganti della cultura e della musica, il Maestro Roberto De Simone e il Maestro Peppe Vessicchio. La cerimonia sarà trasmessa in esclusiva regionale su TeleClubItalia (Canale 77) sabato 7 febbraio alle ore 21:30.