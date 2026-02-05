Teleclubitalia Awards 2026: Giulia Russo personaggio dell’anno. Tutti i premiati

Grande successo per l’edizione 2026 dei Teleclubitalia Awards – “Premio la mela d’oro”, l’evento che ogni anno celebra le eccellenze dell’area nord di Napoli nel giorno del compleanno di Natale Russo, il compianto fondatore dell’emittente televisiva. La cerimonia, tenutasi presso il teatro Cimarosa di Aversa, ha visto la partecipazione di numerosi rappresentanti delle istituzioni, del mondo culturale e dell’associazionismo.

A condurre la serata è stato il direttore artistico Francesco Mennillo, che ha accompagnato il pubblico attraverso i momenti più significativi della manifestazione, valorizzando storie di impegno, talento e memoria.

Personaggio dell’Anno

Il riconoscimento più prestigioso, Personaggio dell’Anno 2026, è stato assegnato a Giulia Russo, direttrice del carcere di Poggioreale, per il suo lavoro e l’attenzione costante ai temi della legalità, del reinserimento e dei diritti.

A consegnare il premio è stato il presidente del Consiglio regionale Massimiliano Manfredi. Nella stessa categoria, mela d’argento al sindaco di Bacoli Josi Della Ragione e mela di bronzo al deputato Pd Arturo Scotto per la sua partecipazione alla Flotilla a sostegno del popolo di Gaza.

Categoria Social

Il premio “La Mela d’Oro” per la categoria Social è stato assegnato a Rananaples, realtà simbolo di attivismo e solidarietà.

Secondo posto per il tiktoker Napoli Centrale, mentre il terzo gradino del podio è andato al politico Massimo Pelliccia.

Mondo del Sociale

Per la categoria “Mondo del Sociale”, la Mela d’Oro è stata conferita alla Libreria Il Dono, punto di riferimento culturale e solidale del territorio. Mela d’argento al Comitato Maria SS della Rotonda di Parete terzo premio ad Alessio, il bambino di Mugnano, simbolo di forza e speranza.

Mondo della Cultura

Il premio “Bianca D’Aponte”, assegnato nella categoria Mondo della Cultura, è andato all’omonima iniziativa culturale. Secondo posto per la regista villaricchese Valeria Gaudieri, mentre il terzo podio è stato conquistato dal gruppo Allert Comedy.

Mondo del Lavoro

Per la categoria “Mondo del Lavoro” ha vinto l’imprenditore Galiano, premiato per il suo percorso professionale che va avanti da quattro generazioni. Secondo posto per Missere Ingegneria, mela di bronzo al Gruppo Topo.

Premi alla Memoria e alla Carriera

Nel corso della serata sono stati assegnati anche importanti riconoscimenti speciali:

• Premio alla Memoria a Peppe Vessicchio

• Premio alla Memoria a Roberto De Simone

• Premio alla Carriera al maestro Gerardo Di Fiore

I Teleclubitalia Awards 2026 si confermano così un appuntamento centrale nel panorama degli eventi culturali e sociali, capace di raccontare il valore delle persone, delle idee e delle comunità a nord di Napoli.