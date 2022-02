E’ stata la senatrice Mariolina Castellone il personaggio dell’anno dei Teleclubitalia Awards 2021. L’esponente M5s a Palazzo Madama ha ottenuto più preferenze di tutti gli altri candidati grazie alla media dei voti social e di quelli espressi dalla redazione giornalistica.

Teleclubitalia Awards 2021, la senatrice Castellone personaggio dell’anno

La kermesse che premia ogni anno le eccelenze del territorio dell’area nord di Napoli, giunta alla sua settima edizione, si è svolta in presenza al Palasport di Villaricca, in diretta su Canale 98 e in streaming sulla pagina Facebook di Teleclubitalia. Grazie agli spazi concessi dalla struttura sportiva, l’evento, condotto dal giornalista Francesco Mennillo, ha potuto avere luogo nel rispetto del distanziamento e delle norme anti-covid.

Ad aggiudicarsi la Mela d’Oro per la categoria “personaggio dell’anno” – consegnato per l’occasione dal presidente dell’Ordine dei giornalisti, Ottavio Lucarelli – è stata la senatrice Mariolina Castellone. Decisive ai fini del riconoscimento le sue battaglie ambientali che hanno portato all’approvazione, in Parlamento, di un importante emendamento che vieta la costruzione di nuovi impianti di smaltimento rifiuti nell’hinterland giuglianese.

Tutti gli altri premi

Tra gli altri premiati, l’Accademia Cimarosa, per la categoria “Mondo Social e Spettacolo”, grazie all’attività di promozione della musica e al memorabile evento del concerto dell’Epifania in spiaggia. Ex aequo invece nella categoria “Mondo Terzo Settore”, dove si sono aggiudicati il premio Mela d’Oro sia l’Associazione San Gerardo Majella che il comitato Kosmos. Infine per il “Mondo del lavoro” premio al Fontanella Magic Arabians, team reduce dalla vittoria della “Champions League” dei cavalli arabi a Verona.

Momento di massima commozione per la consegna del “Premio alla memoria” a Enrico Maisto, il fondatore di Animal Food scomparso lo scorso agosto. Premi alla carriera a Mario Trevi, musicista originario di Melito, e al Procuratore Francesco Greco, che con il report sulla Terra dei Fuochi lo scorso anno ha scosso coscienze e opinione pubblica.