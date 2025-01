La capacità di trasformare difficoltà in opportunità, di rendere la solidarietà uno strumento di crescita per il territorio: il Mondo del Sociale è protagonista ai Teleclub Awards 2025, che si terranno il 5 febbraio al Teatro Lendi di Sant’Arpino. L’evento, giunto al suo decimo anno, premia ogni anno le eccellenze del territorio in sei categorie: Personaggio dell’Anno, Mondo dello Sport, Mondo dei Social, Mondo Sociale, Mondo del Lavoro e Mondo dello Spettacolo.

Teleclub Awards 2025, chi sono i candidati per il mondo del sociale e come votarli

Tra i candidati del Mondo del Sociale spiccano: Monteruscello Fest, un festival enogastronomico che ha portato un evento di livello nazionale in una delle periferie più difficili della provincia di Napoli, dimostrando che lo sviluppo può partire anche da contesti spesso dimenticati. Don Massimo Condidorio, che nella periferia di Ponte Riccio, a Giugliano, ha aperto un centro di accoglienza per le persone fragili, offrendo un punto di riferimento per chi vive situazioni di emarginazione e lottando contro prostituzione e degrado.

Jambo 1, un centro commerciale confiscato alla criminalità organizzata, diventato un simbolo di riscatto e legalità, offrendo opportunità di lavoro a minori in difficoltà e dimostrando che il cambiamento è possibile. A chiudere la serata, fuori concorso, due riconoscimenti speciali: il Premio alla Memoria per Pietro Valente, farmacista e filantropo, con la sua associazione “Ali” ha seminato cultura in tutta la provincia di Napoli, fondando una casa editrice, Edizioni Cento Autori, e il premio “Il Racconto nel Cassetto”, che ha raggiunto una rilevanza nazionale, e il Premio alla Carriera per Ciccio Merolla, percussionista che ha saputo fondere sonorità tradizionali e moderne con uno stile inconfondibile. Alla cerimonia prenderanno parte sindaci dell’area metropolitana e autorità civili, militari e religiose. L’evento sarà trasmesso in prima visione regionale su Tele Club Italia, alle 22, sul canale 77.

Come votare

Quest’anno cambia il sistema di votazione. Non basterà più esprimere la propria preferenza mettendo like al proprio beniamino sulla pagina Facebook di Teleclubitalia, ma è necessario collegarsi su questo sito dedicato ai Teleclub Awards e spuntare per ciascuna categoria la casella del proprio candidato preferito.