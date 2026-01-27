Tekra, stipendi sbloccati dopo tavolo istituzionale: stamattina nuovo presidio ad Aversa

Nuovo presidio, questa mattina, dei lavoratori della Tekra davanti al Comune di Aversa. Una mobilitazione che si inserisce in una fase ancora delicata per il servizio di igiene urbana nella città normanna. Dopo il sit-in, una delegazione dei dipendenti, accompagnata dalle sigle USB Caserta e Flaica Cub Caserta, è stata ricevuta dal sindaco Francesco Matacena, per fare il punto sulla vertenza.

Tekra, stipendi sbloccati dopo tavolo istituzionale: stamattina nuovo presidio

Sbloccati nel tardo pomeriggio di ieri, dopo il vertice in Municipio, gli stipendi dei lavoratori Tekra, rimasti bloccati da settimane. Alla base dei ritardi, pendenze economiche dell’azienda nei confronti dell’Agenzia delle Entrate, che avrebbero determinato il congelamento di alcune movimentazioni finanziarie.

Il Comune segue la vicenda da giorni: domenica la comunicazione alla prefetta di Caserta, poi il tavolo tecnico di ieri. “Siamo dalla parte dei lavoratori”, ha ribadito il sindaco Francesco Matacena, parlando di “criticità gravi” affrontate “senza sosta” negli ultimi giorni e spiegando di aver diffidato formalmente la Tekra a procedere al pagamento delle spettanze.

L’amministrazione comunale ha chiarito la propria posizione sul tentativo di subentro della società RiSam, annunciato dalla Tekra attraverso l’affitto di un ramo d’azienda con decorrenza primo febbraio. Un’operazione ritenuta priva di efficacia dal Comune. Con una nota firmata dalla dirigente dell’Area tecnica, Danila D’Angelo, è stata comunicata l’inammissibilità del subentro per una serie di carenze nei requisiti previsti dal bando. La vertenza resta aperta: domani previsto un nuovo presidio e un nuovo tavolo di confronto.

Il servizio