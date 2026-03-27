Vertenza Burger King a Napoli Centrale: a rischio 29 lavoratori, i sindacati chiedono un tavolo permanente in Prefettura

Il processo di riqualificazione della Stazione Centrale di Napoli in vista dell’America’s Cup porta con sé la prima, delicata, ombra sul fronte occupazionale. Sono 29 i lavoratori del punto vendita Burger King che rischiano il posto, a seguito della risoluzione del contratto di locazione decisa alla fine dello scorso anno da Grandi Stazioni Retail, con conseguente avvio della procedura di licenziamento collettivo.

La situazione ha portato i dipendenti a convocare un’assemblea permanente all’interno del locale. La vertenza è approdata oggi in Prefettura, in un incontro ritenuto “un passaggio importante” dalle segreterie regionali di Filcams CGIL e Uiltucs UIL, per la presenza congiunta di tutti gli attori coinvolti: Prefettura, Regione Campania, Comune di Napoli, Grandi Stazioni e organizzazioni sindacali.

I sindacati hanno avanzato una richiesta chiara: l’istituzione di un tavolo permanente di monitoraggio. L’obiettivo non è solo risolvere l’emergenza immediata del fast food, ma vigilare sulle potenziali ricadute occupazionali dell’intero restyling degli spazi commerciali del Fabbricato Viaggiatori.

«La priorità resta la salvaguardia dei livelli occupazionali e salariali», ribadiscono Filcams CGIL e Uiltucs UIL, chiedendo a Grandi Stazioni Retail garanzie per la continuità lavorativa di tutto l’organico. La speranza è che il dialogo istituzionale appena avviato prosegua rapidamente, scongiurando un impatto sociale devastante e garantendo che il rilancio dell’infrastruttura non avvenga a discapito delle tutele dei lavoratori.