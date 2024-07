“C’è sicuramente una riduzione dei roghi e un controllo capillare di tutti i territori. Noi, ovviamente, puntiamo a roghi zero, quindi da questo punto di vista non saremo mai soddisfatti”. A parlare è il sindaco di Giugliano, Nicola Pirozzi, che si dice soddisfatto per il tavolo che si è tenuto oggi pomeriggio presso la Collegiata di Santa Sofia, nella terza città della Campania, insieme al prefetto di Napoli, Michele Di Bari, e a tutti gli attori coinvolti, dalle forze dell’ordine e il vescovo Spinillo ai sindaci dell’area Nord e al commissario ai roghi.

Tavolo su roghi a Giugliano, il sindaco: “Puntiamo a incendi zero”. Insoddisfazione dei comitati

“C’è da dire – ha ammesso il primo cittadino – che c’è un enorme dispiegamento delle forze dell’ordine e dobbiamo continuare nell’ottica della sinergia tra i vari attori in campo“, ha concluso Pirozzi.

Restano irrisolti i problemi relativi ai roghi e agli sversamenti illeciti, secondo Pasquale Pennacchio, attivista del Comitato Kosmos. “La statistica che mostra come i dati stiano migliorando, per noi non può essere affatto sufficiente rispetto a quello che quotidianamente viviamo sul territorio”, ha detto il rappresentante di Kosmos. “In questi tavoli a cui stiamo partecipando continuamo a sottolineare il problema delle competenze e del rimbalzo di quest’ultime“, ha concluso Pennacchio.