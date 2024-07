Pochi minuti fa, un grave incidente ha paralizzato il traffico sull’Asse Mediano, all’uscita Giugliano-Parete, in direzione Napoli. Un tamponamento a catena ha coinvolto numerosi veicoli, causando un blocco totale della circolazione sull’asse viario.

Tamponamento a catena sull’Asse Mediano: traffico in tilt all’uscita Giugliano-Parete

Le cause dell’incidente sono ancora da accertare. Sul posto sono intervenuti gli operatori dell’Anas. Al momento, non si sa se ci siano o meno feriti e la dinamica è ancora tutta da accertare. Il sinistro stradale ha causato un forte rallentamento del traffico, con code chilometriche che si stanno formando in entrambe le direzioni.