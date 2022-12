Trentola Ducenta. Non ce l’ha fatta Luigi Macchione, l’uomo di 57 anni rimasto coinvolto in un terribile incidente all’uscita della zona industriale di Carinaro della Nola-Villa Literno la settimana scorsa.

Tamponamento a catena sulla Nola-Villa Literno: Luigi muore dopo 8 giorni

Come anticipa Edizione Caserta, Luigi era alla guida della sua auto quando un’altra vettura si è schiantato contro la sua. Una carambola che coinvolse ben 6 veicoli. Un tamponamento a catena che provocò diversi feriti, tra i quali il 57enne.

Macchione era stato estratto dalle lamiere dai vigili sul fuoco, intervenuti sul posto, e condotto d’urgenza al Cardarelli di Napoli per le ferite riportate. Dopo 8 giorni di agonia, e nonostante i tentativi dei medici di salvargli la vita, ieri il suo cuore si è fermato. La sua improvvisa dipartita lascia un vuoto incolmabile in chi lo conosceva. Sotto choc anche la comunità di Trentola. La data dei funerali non è stata ancora comunicata dalla famiglia.