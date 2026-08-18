Tammurriata giuglianese, il premio “Ambasciatore della cultura popolare” alla “paranza Mezzone”

Nocera Superiore. Lo scorso 16 agosto 2026 a Nocera Superiore è stato assegnato al capostipite della “Paranza Mezzone” Vincenzo Pennacchio, il premio speciale “Ambasciatore della cultura popolare”, nella categoria tradizioni popolari. Motivazione del titolo di ambasciatore delle tradizioni popolari, “per aver saputo essere autentico ambasciatore delle tradizioni popolari per aver custodito con passione un’eredità ricevuta eaver continuato a trasmettere attraverso il suono, il gesto, la condivisione e il senso di appartenenza della comunità, facendo della musica, del ballo e della partecipazione comunitaria strumento attraverso i quali riconoscersi nelle proprie radici e preservare il significato del tempo”. Un riconoscimento assegnato dalla consulta scientifica Sette Madonne, organo di rilievo in Campania. Alla consegna del premio è seguita un’esibizione dei suonatori della paranza, al suono di sisco, nacchere e tammorra.