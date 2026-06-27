Si stringe il cerchio attorno alla morte di Luciana Capozzoli, la 56enne trovata senza vita nella sua abitazione di via Elia Di Florio, a Nocera Inferiore. Nel pomeriggio gli investigatori hanno disposto il fermo del marito, Gerardo Iapicco, 69 anni, sottoponendolo a fermo di indiziato di delitto al termine delle indagini svolte dai carabinieri del Reparto Territoriale.

Nocera Inferiore, 56enne trovata morta in casa: fermato il marito

A far scattare l’allarme era stato proprio il marito, che aveva chiesto l’intervento dei soccorsi. Quando il personale del 118 è arrivato nell’appartamento al piano terra dove la coppia viveva, però, per la donna non c’era ormai più nulla da fare. Fin dai primi accertamenti il decesso era apparso sospetto. Sul corpo della 56enne sarebbero stati riscontrati alcuni segni che hanno indotto il medico intervenuto sul posto a richiedere l’intervento delle forze dell’ordine, facendo escludere, almeno in una prima fase, l’ipotesi di una morte dovuta a cause naturali.

I carabinieri, coordinati dal colonnello Gianfranco Albanese e dalla Procura di Nocera Inferiore guidata da Luigi Alberto Cannavale, hanno avviato i rilievi nell’abitazione, posta sotto sequestro insieme alla salma. Nel corso delle indagini sono stati ascoltati a lungo il marito della vittima e alcuni vicini di casa, nel tentativo di ricostruire le ultime ore di vita della donna.

Le indagini

Secondo una prima ricostruzione, il decesso risalirebbe alle prime ore della notte precedente al ritrovamento. Gli investigatori hanno concentrato gli accertamenti sull’ambiente familiare, fino alla svolta arrivata nel pomeriggio con il fermo del 69enne. Nelle prossime ore sarà l’autopsia a chiarire con precisione le cause della morte e a fornire elementi determinanti per le indagini. L’esame medico-legale dovrà stabilire se il decesso sia riconducibile a un evento violento e contribuire a ricostruire quanto accaduto all’interno dell’abitazione.