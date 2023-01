Non si aspettava tanto clamore Giusy Giugliano, la bidella pendolare che sostiene di fare ogni giorno Napoli-Milano per raggiungere la propria scuola. La 29enne è incredula. Ma allo stesso tempo si dice “al settimo cielo per la felicità”.

Napoli, la svolta della bidella pendolare: “Mi invitano in tv e mi offrono case a Milano”

La ragazza decide di confidarsi a Il Giorno, la stessa testata che ha lanciato la sua storia. “Sono veramente commossa e devo ammettere che sono anche un po’ sotto choc perché non mi è mai successo in vita mia di avere tutta questa visibilità – spiega -. Io sono una ragazza semplice, alla mano, non ho mai chiesto niente a nessuno e questo clamore nei miei confronti mi lascia veramente senza parole”.

La collaboratrice scolastica, finita anche al centro di molte polemiche e accusata di aver fornito una versione poco credibile dei suoi viaggi, spiega che dopo l’articolo di cui è stata protagonista la sua vita è cambiata in meglio. “Mi contattano tv che mi vogliono invitare in trasmissione e anche gente comune che mi ha voluto esprimere solidarietà”.

Ma soprattutto, grazie alla visibilità ottenuta, Giusy potrebbe smettere di fare la pendolare e trasferirsi a Milano pagando un affitto a costi contenuti: “Sono arrivate già chiamate di milanesi che vogliono offrirmi casa a un prezzo calmierato. Io sono incredula, non mi sembra vero, è come vivere in un sogno perché non mi sarei mai aspettata tutta questa solidarietà. Sono stata letteralmente travolta da affetto e vicinanza da tutti e soprattutto da gente che non mi conosce di persona e ha solo letto la mia storia sul giornale”.

Le critiche

A chi, sui social, l’ha criticata e sopratutto l’ha incoraggiata a non fare tanti sacrifici per un lavoro da collaboratrice scolastica, Giusy replica: “Il mio lavoro non mi pesa e neanche gli spostamenti in treno, anche se a causa di tutti questi viaggi mi sono ammalata perché sin da piccola soffro di problemi ai polmoni. Sono determinata ad andare avanti e soddisfatta per il fatto che riesco a mettere da parte soldi col mio stipendio. Certo, il prezzo da pagare è caro a livello di comodità perché mi rendo conto che non è da tutti fare la vita che sto facendo io…”.

Infine la 29enne napoletana si dice comunque “fiduciosa” e “certa che il destino ha in serbo per me una bella casetta a Milano a un prezzo abbordabile”. Quindi conclude: “Così come sono riuscita a realizzare il mio sogno di trovare un lavoro che mi piace in questa città, sono certa che realizzerò presto anche questo desiderio. Magari grazie a tutte le persone che sono venute a conoscenza della mia storia e a quelle che hanno chiamato per offrirmi un aiuto. Io sono una persona rispettosa e ordinata, che ha cura degli spazi in cui vive. E poi sono seria”.