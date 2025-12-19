Nell’estrazione di giovedì 18 dicembre, come riporta Agipronews, è stato centrato un “5” da 57.972,02 euro a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli.
SuperEnalotto a Giugliano, vinti 57mila euro in via Innamorati
La giocata vincente è stata registrata presso il Tabacchi Maisto, situato in via degli Innamorati, regalando una vincita importante a un fortunato giocatore del territorio.
Intanto cresce l’attesa per il jackpot, che continua a salire. L’ultimo “6”, del valore di 35,4 milioni di euro, è stato centrato lo scorso 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda, in provincia di Brescia. Per la prossima estrazione, in programma venerdì 19 dicembre, il montepremi ha raggiunto la cifra record di 93,6 milioni di euro, attirando l’interesse di milioni di giocatori in tutta Italia.