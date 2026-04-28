SuperEnalotto, realizzato un “5” da oltre 30mila euro a Giugliano

Festeggia la Campania grazie al SuperEnalotto. Come riporta Agipronews, nel concorso di lunedì 27 aprile 2026, a Giugliano in Campania, in provincia di Napoli, è stato indovinato un “5” da 30.594,94 euro presso il “Tabacchi” Rendez-Vous di Via Pigna, nel quartiere di Casacelle. Caccia al fortunato vincitore.
L’ultimo “6” da 35,4 milioni di euro è stato centrato il 22 maggio 2025 a Desenzano del Garda (BS). Il jackpot per la prossima estrazione, in programma martedì 28 aprile, sale a 156 milioni di euro, attualmente il più alto del mondo.