Furto sacrilego a Succivo, nell’agro aversano, dove ignoti hanno portato via tra domenica e lunedì la croce storica usata per la tradizione via Crucis organizzata ogni anno dal Comitato “Alfonso Mitrano”.

Succivo, furto sacrilego nel casale di Teverolaccio: rubata la croce della Via Crucis

Il raid è avvenuto nei giardini del casale di Teverolaccio. A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi organizzatori dell’evento, che sui social hanno raccontato quanto successo: “Tra domenica e lunedì, qualcuno ha sottratto la Croce storica custodita nel container adiacente ai bagni dei giardini del casale. È la stessa che, durante la rappresentazione, viene portata da Gesù. Questo gesto ci ha colpito profondamente, perché quella Croce ha un enorme valore affettivo. È stata costruita oltre trent’anni fa dalle mani del nostro compianto Alfonso Mitrano, a cui è dedicato il nostro comitato”.

Il furto è stato definito un “ignobile gesto” dagli esponenti del comitato, che si sono detti “profondamente delusi e dispiaciuti”. La Croce, simbolo di fede e tradizione, rappresentava un’eredità spirituale e culturale per tutta la comunità. Non è noto il suo valore economico e quale sia l’uso che ne faranno i ladri.