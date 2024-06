Da Malaga a Napoli: 2.500 chilometri con circa un quintale di droga da trasportare. Era stato già individuato il 13 luglio scorso, quasi un anno fa, in una piazzola di sosta non lontano dal casello autostradale di Colleferro, a Roma, in direzione Napoli.

Stupefacente da Malaga a Napoli: arrestato 37enne, faceva da “staffetta” al corriere della droga

Le indagini successive hanno portato all’arresto dell’uomo di 37 anni, coinvolto nell’operazione insieme a un altro individuo, residente a Scampia, già condannato a cinque anni di reclusione e a una multa di 30mila euro.

Durante il blitz della Guardia di Finanza, quest’ultimo era al volante dell’auto con a bordo 96,300 chilogrammi di hashish. Dietro quel veicolo, in un’altra macchina con targa tedesca, c’era proprio l’uomo arrestato oggi, disoccupato con precedenti penali per furto e rapina. A incastrarlo è stata l’analisi forense del telefono del complice, sequestrato immediatamente durante l’operazione.