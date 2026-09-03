Strisce blu ad Aversa, Comune congela lo stop e prende tempo per riesaminare contratto

Se ne è parlato per giorni, tra il rischio di perdere 3.180 stalli a pagamento e l’incertezza sul futuro di 41 dipendenti. Ora arriva un colpo di scena nella vicenda delle strisce blu ad Aversa: il Comune ha sospeso gli effetti della determina con cui aveva annullato la proroga a Publiparking, aprendo un riesame dell’intera concessione.

La decisione è stata assunta dal dirigente dell’area vigilanza, Giovanni Gangi, che concede fino a 30 giorni per ricostruire il rapporto contrattuale tra l’ente e la società che gestisce la sosta a pagamento. Per gli automobilisti, dunque, almeno per il momento non cambia nulla: le strisce blu restano e la sosta continua a essere a pagamento. Al centro del contenzioso c’è la durata della concessione. Secondo il Comune il contratto sarebbe scaduto il 2 agosto scorso. Diversa invece la posizione di Publiparking, che sostiene come il termine debba essere calcolato dalla consegna completa delle aree e che quindi la concessione sia ancora in vigore. Al termine dell’istruttoria il Comune deciderà se confermare o meno l’annullamento della proroga.

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