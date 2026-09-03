Un 33enne arrestato per aver trasformato la vita dei genitori in un incubo. Un intervento tempestivo dei Carabinieri della Stazione Gricignano di Aversa ha consentito di interrompere una situazione di violenza domestica che, secondo quanto accertato dai militari, si sarebbe protratta da circa due mesi all’interno di un’abitazione di quel centro.

Gricignano d’Aversa, picchia i genitori per mesi: arrestato 33enne

Nel corso del pomeriggio di ieri, i Carabinieri sono intervenuti a seguito dell’ennesimo episodio di aggressione ai danni di una coppia di coniugi, la madre, 61 anni, e il padre, 69 anni, da parte del figlio convivente. L’intervento dei militari dell’Arma ha permesso di scongiurare conseguenze più gravi e di ricostruire un quadro caratterizzato, secondo gli elementi raccolti nell’immediatezza, da ripetute aggressioni fisiche nei confronti dei genitori, che si sarebbero susseguite nell’arco delle settimane precedenti.

La situazione sarebbe andata avanti per circa due mesi, fino all’ultimo episodio, particolarmente grave, al termine del quale una delle vittime ha dovuto fare ricorso alle cure dei sanitari dell’ospedale civile di Aversa, che hanno provveduto a refertare le lesioni riportate. I Carabinieri, intervenuti sul posto, hanno immediatamente avviato gli accertamenti, raccogliendo gli elementi necessari alla ricostruzione dei fatti e procedendo all’arresto in flagranza di un 33enne del posto, già noto alle forze dell’ordine. Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la casa circondariale di Santa Maria Capua Vetere, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria, in attesa dell’udienza di convalida.