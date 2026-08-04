Striano, minaccia il titolare del B&B con una “pistola”: era la mano sotto la maglietta

Avrebbe finto di avere una pistola sotto la maglietta per evitare di pagare il conto di un soggiorno in un bed and breakfast. Una minaccia soltanto simulata, costruita nascondendo tre dita sotto la T-shirt, che non avrebbe ingannato il titolare della struttura. Protagonista dell’episodio un uomo di 28 anni, residente a San Gennaro Vesuviano, successivamente identificato e denunciato dai carabinieri. Dovrà rispondere dell’accusa di violenza privata aggravata.

La finta pistola nascosta sotto la maglietta

Secondo la ricostruzione, al momento di saldare il prezzo del soggiorno il cliente avrebbe cercato di intimidire il titolare del B&B, facendo credere di nascondere una pistola sotto gli indumenti. L’imprenditore avrebbe subito compreso che non si trattava di una vera arma, ma di una sagoma riprodotta con la mano. Nonostante il tentativo apparso goffo, avrebbe preferito evitare che la situazione degenerasse e avrebbe lasciato andare il cliente.

La segnalazione ai carabinieri di Striano

Subito dopo l’allontanamento del 28enne, il titolare della struttura ricettiva ha chiesto l’intervento dei carabinieri. Sul caso hanno svolto gli accertamenti i militari della stazione di Striano, che sono riusciti a identificare il presunto responsabile. L’uomo, originario di San Gennaro Vesuviano, è stato denunciato per violenza privata aggravata. La sua posizione sarà ora valutata dall’autorità giudiziaria e le eventuali responsabilità dovranno essere accertate nel corso del procedimento.