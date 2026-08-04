Ercolano, volo di oltre 10 metri: operaio di 54 anni muore mentre lavora su un balcone

Tragedia sul lavoro nel tardo pomeriggio di ieri, lunedì 3 agosto, a Ercolano, dove un operaio di 54 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal quarto piano di una palazzina in via Niglio 19. L’uomo stava eseguendo alcuni lavori di muratura sul balcone di un’abitazione quando, per cause ancora in corso di accertamento, avrebbe perso l’equilibrio cadendo nel vuoto.

L’impatto è avvenuto davanti all’androne dello stabile. Immediato l’intervento dei sanitari del 118, che hanno trasportato il lavoratore in condizioni gravissime all’Ospedale del Mare di Napoli. Nonostante i tentativi dei medici, il 54enne è deceduto a causa delle gravi lesioni riportate nella caduta.

Indagini sulla dinamica dell’incidente

Sul luogo dell’incidente sono intervenute le forze dell’ordine e gli organi competenti per effettuare i rilievi. Le indagini sono in corso per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e verificare il rispetto delle norme in materia di sicurezza sul lavoro.

Gli investigatori stanno inoltre accertando la posizione lavorativa della vittima e le condizioni in cui venivano svolte le attività di muratura al momento dell’incidente.

Disposta l’autopsia

L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro della salma, che sarà sottoposta ad autopsia. L’esame autoptico potrà fornire ulteriori elementi utili a chiarire le cause del decesso e contribuire all’inchiesta aperta sull’ennesimo incidente mortale sul lavoro