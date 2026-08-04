Giugliano, le radiografie escludono la frattura: 72enne va su tutte le furie e minaccia il personale

Tensione all’interno di un centro radiologico di Giugliano, dove un uomo di 72 anni avrebbe danneggiato il banco dell’accettazione dopo aver appreso l’esito dei propri esami. L’anziano si era presentato nella struttura per ritirare le radiografie effettuate alcuni giorni prima in seguito a un problema al braccio. Secondo quanto emerso dagli accertamenti, le immagini diagnostiche non avrebbero evidenziato alcuna frattura. Un risultato che, tuttavia, non avrebbe convinto il paziente. Il 72enne, certo di avere il braccio fratturato, avrebbe contestato l’esito delle “lastre” e chiesto spiegazioni al direttore del centro.

Insulti, minacce e danni al banco di accettazione

La discussione sarebbe rapidamente degenerata. L’uomo avrebbe prima insultato il responsabile della struttura e successivamente minacciato il tecnico radiologo presente nel centro. Prima di andare via, in preda alla rabbia, avrebbe sferrato un pugno contro il banco di accettazione, mandando in frantumi uno dei vetri che lo ricoprivano. L’episodio ha provocato danni alla struttura, ma non risultano persone ferite.

L’intervento dei Carabinieri di Giugliano

Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della stazione di Giugliano, che hanno identificato il 72enne e ricostruito quanto accaduto. Al termine degli accertamenti, l’uomo è stato denunciato per minacce ai danni di personale sanitario e danneggiamento. Le responsabilità contestate dovranno essere accertate nel corso del successivo procedimento.