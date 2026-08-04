Castellammare, lite per un presunto tradimento: 14enne salva la madre dalle percosse

Dramma familiare a Castellammare di Stabia, in provincia di Napoli, dove un ragazzo di 14 anni è intervenuto per salvare la madre da una violenta aggressione domestica. Il padre, un uomo di 35 anni, è stato arrestato dai carabinieri e condotto in carcere.

La lite durante la cena

L’episodio si sarebbe verificato all’ora di cena, lunedì 3 agosto, quando una discussione tra i coniugi sarebbe rapidamente degenerata. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe accusato la moglie, una donna di 44 anni, di infedeltà, iniziando poi a colpirla ripetutamente. Di fronte alla violenza, il figlio quattordicenne della coppia è intervenuto con prontezza. Il ragazzo sarebbe riuscito a bloccare il padre, consentendo alla madre di sottrarsi alle percosse.

Il figlio chiama il 112

Resosi conto della gravità della situazione, il giovane ha immediatamente lanciato l’allarme chiamando il 112. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, che hanno fermato il 35enne e prestato i primi soccorsi alla vittima. La donna è stata trasportata in ospedale, dove i medici le hanno riscontrato contusioni multiple e un trauma cranico. Le sue condizioni sono state giudicate serie, ma non sarebbe in pericolo di vita.

Marijuana trovata durante la perquisizione

Nel corso della perquisizione, i militari avrebbero inoltre trovato l’uomo in possesso di alcune dosi di marijuana. Al termine degli accertamenti e delle formalità di rito, il 35enne è stato arrestato e trasferito in carcere. Sono ora in corso ulteriori verifiche per ricostruire con precisione la dinamica dell’accaduto e accertare l’eventuale presenza di precedenti episodi di violenza.