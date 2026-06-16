Caccia all’aggressore che con un pugno ha ridotto in fin di vita il titolare del pub “The Queen”, situato in via Ruoppolo al Vomero. Si cerca un 30enne napoletano scappato subito dopo l’aggressione.

Vomero, titolare pub colpito con un pugno in fin di vita: caccia a 30enne napoletano

Secondo quanto emerso dalle prime indagini dei carabinieri della compagnia Vomero, la violenza si sarebbe consumata all’interno del locale mentre il gestore, un imprenditore cinquantenne, stava servendo alcuni clienti. Alla base del gesto – come spiega Il Mattino – ci sarebbe una richiesta di una bevanda non disponibile nel pub. Di fronte alla proposta del titolare di scegliere un’alternativa, il cliente avrebbe reagito improvvisamente sferrandogli un pugno in pieno viso.

L’aggressore si sarebbe poi dato alla fuga insieme a una giovane donna che era con lui. Un testimone presente sul posto ha tentato di inseguirlo per circa cento metri, fornendo agli investigatori alcuni dettagli utili all’identificazione della coppia. Entrambi, secondo il racconto raccolto, parlavano con accento napoletano: lui avrebbe circa 30 anni, mentre la donna sarebbe poco più giovane, intorno ai 25 anni.

“Lasciatelo stare”

La vittima è rimasta gravemente ferita a seguito dell’aggressione, descritta dai presenti come improvvisa, immotivata e particolarmente brutale. Durante la fuga, la donna avrebbe rivolto alcune parole a chi cercava di fermare il responsabile: «Lasciatelo stare», avrebbe detto prima di allontanarsi insieme all’uomo. Le forze dell’ordine stanno proseguendo gli accertamenti per identificare e rintracciare l’autore del gesto.