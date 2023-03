Stop alle sigarette, di ogni tipo, anche se fumate all’aperto. La bozza che contiene i divieti, già annunciati dal ministro della Salute, Orazio Schillaci, sarebbe già pronta.

Le nuove norme prevederebbero lo stop al fumo nei dehors, alle fermate dei mezzi pubblici e anche nei parchi se sono presenti bambini e donne incinte.

L’intenzione di estendere il divieto di fumo “in altri luoghi all’aperto in presenza di minori e donne in gravidanza” era stata annunciata dal ministro Schillaci già lo scorso gennaio.

I divieti

Il divieto di fumo riguarda tutti i tipi di sigarette non solo l’interno dei locali ma anche i tavoli all’esterno. Vietato fumare all’aperto di metro, bus, treni e traghetti, mentre dovrebbero essere eliminate le sale fumatori negli aeroporti.

Stretta in arrivo anche per la pubblicità delle sigarette sia quelle tradizionali che quelle di nuova generazione. I nuovi divieti non sono ancora definitivi e potrebbero subire modifiche. La multa per chi trasgredisce dovrebbe essere di 275 euro, ridotta del 50% se si paga entro 60 giorni. Stessa sanzione per chi infrange il divieto di fumo al chiuso.