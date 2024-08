Il centrocampista scozzese è sempre più vicino al club azzurro: raggiunto ormai l’accordo tra Napoli e United, si sta lavorando sulle commissioni agli agenti del giocatore. Inoltre McTominay sta trattando la buonuscita con i Red Devils. La trattativa procede e non si esclude che il centrocampista possa partire già oggi e sostenere nei prossimi giorni le visite mediche e iniziare la sua nuova avventura in azzurro.

Finale di mercato infuocato in casa azzurra

Ultimi pazzi giorni di mercato in casa azzurra che dopo una lunga ed estenuante stasi sta portando alla corte di Conte i tasselli che mancavano per rendere la rosa di Conte competitiva per innescare ed ambire ai primi posti in classifica. Per il centrocampista scozzese è stato raggiunto l’accordo con il Manchester United per 30,5 milioni di euro, ma mancano ancora dei dettagli da limare. Il primo riguarda le commissioni da versare agli agenti del giocatore da parte del Napoli, il secondo invece la buonuscita che McTominay si aspetta dallo United. Sistemate queste pratiche, il giocatore è pronto a ricevere il via libero definitivo e partire anche oggi