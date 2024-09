Domani la città si prepara ad accogliere la nuova edizione della Stranormanna, la gara podistica di 10 km che attraverserà il cuore del centro storico e le vie principali di Aversa.

Stranormanna, 10 km di corsa per la città di Aversa: strade chiuse e piano traffico

Un evento sportivo molto atteso, che ogni anno vede la partecipazione di atleti e appassionati di corsa da tutta la regione. La partenza è fissata alle 8 presso l’ingresso del Parco Pozzi, con un percorso che si snoderà lungo le strade centrali della città, tra cui Via Roma, Piazza Duomo e Piazza Marconi. Per garantire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, saranno adottate diverse modifiche alla viabilità.

Dalle 7 alle 11,30, il traffico veicolare sarà totalmente interdetto lungo il percorso di gara. Inoltre, la zona a traffico limitato (ZTL) sarà anticipata, con l’attivazione già dalle ore 7 fino alle 13,30. Deroghe saranno concesse solo ai veicoli al servizio della manifestazione e alle forze dell’ordine.