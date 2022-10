Strage sull'A4, furgone contro camion: 6 morti

È drammatico il bilancio dell’incidente avvenuto quest’oggi, venerdì 7 ottobre, sull’A14. Hanno perso la vita 6 persone di cui 5 persone diversamente abili. I fatti sono accaduti intorno alle ore 16 nel tratto a tre corsie dell’autostrada A4 all’altezza del casello di San Donà di Piave tra l’entrata e l’uscita dello svincolo di Trieste.

Tragico scontro tra furgone e tir: 6 morti

Un furgone con a bordo sette persone – ha tamponato violentemente un autoarticolato in lento movimento. La notizia del decesso di sei occupanti è stata confermata dai soccorritori e da Autovie Venete. I sei morti sarebbero l’autista e cinque passeggeri disabili appartenenti all’Associazione Cen.tr.o.21 che si occupa di assistenza a giovani disabili.

L’unico sopravvissuto, che è stato trasportato all’ospedale di Mestre in prognosi riservata, sarebbe in gravissime condizioni.

La dinamica

L’incidente è avvenuto nella corsia centrale: l’autista del furgone, che procedeva a velocità sostenuta, non si è accorto del Tir fermo in coda. Il mezzo si è completamente accartocciato sotto il camion. Per permettere i soccorsi e la rimozione dei veicoli coinvolti, è stato chiuso il tratto di strada.